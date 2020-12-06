У Академії сухопутних військ роздали погони

Слухачам курсів лідерства Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного вручено сержантські погони. Про це Львівському порталу повідомили у Пресслужбі НАСВ.

Напередодні Дня Збройних Сил України понад чотирьом десяткам слухачів Курсів лідерства тактичної ланки було присвоєно військове звання «молодший сержант».

Варто наголосити, що успіх «Курсів лідерства», які були започатковані саме у Національній академії, дозволив розпочати підготовку за такою моделлю в інших вищих військових навчальних закладах України. Нині в стінах вишу здобувають військових фах понад шістдесят слухачів – майбутніх командирів механізованих, танкових та артилерійських підрозділів.

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Саме за цією інноваційною формою підготовки офіцерських кадрів проходив вишкіл й командир взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила лейтенант Тарас Матвіїв, який влітку цього року, загинув в зоні бойових дій, рятуючи поранених побратимів. За цей героїчний вчинок офіцер посмертно відзначений найвищим званням – Герой України.

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