Сьогодні – День Збройних Сил України. Програма заходів у Львові

Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають День Збройних Сил. Про це повідомляє Львівський портал.

Відзначається День ЗСУ щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні Сили України».

У цей день у Львові запланована низка заходів. Про це інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

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Зокрема, 6 грудня передбачені такі заходи:

10.00-10.30 – урочисте покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих під час проведення АТО/ООС на сході України на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.

11.00-11.45 – святкова літургія у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна,11) за українське військо.

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