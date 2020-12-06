Помер викладач Львівського університету фізичної культури

У суботу, 5-го грудня, на 57-му році життя відійшов у вічність старший викладач кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Ігор Романчук. Про це Львівському порталу повідомили в університеті фізичної культури.

Ігор Васильович народився 9-го вересня 1964 року у Львові. У 1986 році розпочав трудову діяльність на посаді лаборанта (з 1988 року – старшого лаборанта) кафедри спортивних і рухливих ігор нашого вишу. Паралельно, у 1986–1991 рр. навчався на факультеті заочного навчання ЛДУФК.

При цьому продовжував грати у баскетбол, а найвищим його досягненням у спортивній кар’єрі стала золота медаль чемпіона України 1995 року серед клубів Першої ліги.

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З 1993 року розпочав працювати викладачем, а з 2003 року – старшим викладачем кафедри спортивних і рухливих ігор (нині – кафедра спортивних та рекреаційних ігор) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Упродовж багатьох років тренував жіночу команду нашого вишу, яку в сезоні-2013/2014 привів до бронзових нагород Першої ліги чемпіонату України. Федерацією баскетболу України у 2006 і 2011 рр. нагороджений Почесною грамотою «За особливі заслуги в розвитку баскетболу». В останні роки плідно долучався до підготовки тенісної збірної команди ЛДУФК, яка неодноразово вигравала та ставала призером Всеукраїнських Універсіад.

Увесь колектив Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського сумує та висловлює свої щирі співчуття рідним і друзям покійного.

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