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На Личаківському кладовищі вшанували Героїв

Андрій Котенський

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У неділю, 6 грудня, на Личаківському кладовищі відбулась екуменічна панахида та вшанування Героїв, які віддали своє життя під час проведення АТО/ООС на сході України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Очолив панахиду єпископ Української греко-католицької церкви владика Степан Сус.

До могил вояків на полі почесних поховань № 76 присутні поклали квіти та запалили лампадки.

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Опісля у Гарнізонному храмі Петра і Павла відбулася святкова літургія за участю архієпископа Львівської Української греко-католицької церкви митрополита Ігоря Возьняка, єпископа Української греко-католицької церкви владики Степана Суса.

Фото: Роман Балук

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