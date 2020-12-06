На кордоні затримали іранців, які прямували до Німеччини

На Львівщині затримали трьох громадян Ірану, які планували незаконно перетнути кордон з Польщею та дістатися Німеччини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

За даними відомства, прикордонники Львівського загону затримали трьох іранців біля кордону з Польщею.

Іноземців зупинив за 15 метрів від кордону прикордонний наряд відділу «Рава-Руська». Ними виявилися громадяни Ірану – 24, 22 та 20 років. Чоловіки мали з собою відповідні документи.

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Прикордонники також встановили, що вони потрапили в Україну законно, через одне зі столичних летовищ. А от в подальшому намагалися в обхід пунктів пропуску незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Зі слів затриманих – у їхніх планах було потрапити до Німеччини, де, начебто, перебувають їхні друзі.

Наразі проводяться заходи щодо притягнення порушників до відповідальності. Подальшу долю іноземців вирішить суд.

Нагадаємо, що санкція передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.