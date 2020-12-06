Як поводитися дітям в епоху коронавірусу: поради

Керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко дала декілька порад дітям, як поводитися під час пандемії коронавірусу. Про те, що варто знати дітлахам, вона розповіла у своєму Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

Що варто знати нашим дітям?

Регулярно та ретельно мити руки з милом – упродовж 20-40 секунд (коли прийшли до школи чи садочку, перед вживанням їжі, коли повернулись додому зі школи, садочку чи з прогулянки. Якщо можливість помити руки відсутня – обробіть дезінфікуючими засобами для рук Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота Намагайтесь не підходити ближче ніж на 1.5 метра до інших людей Добре їжте, висипайтесь, робіть зарядку, багато пийте рідини. Якщо болить голова, горло чи закладений ніс – повідомте про це батькам і залишіться дома. Одягайте маску на перервах між уроками, в транспорті, в магазині і навіть на вулиці, якщо неможливо дотримуватись відстані 1.5 метра між людьми (для школярів). Знімайте маску, доторкаючись до резинки. Якщо маска стала вологою, то одноразову слід зняти і відразу викинути в смітник або контейнер для використаних масок, багаторазову – покласти у спеціальний мішечок та дома випрати з милом. В одній масці не слід перебувати довше 3-х годин. Після того, як зняли маску – помийте руки або обробіть руки антисептиком. Дотримуйтесь правил кашльового «етикету» – під час кашлю або чхання прикривайте рот одноразовою серветкою, яку слід викинути у смітник після використання і помити руки. Якщо нема поруч серветки, то слід кашляти в сторону ліктя, а не у долоню. Якщо під час уроків відчули жар, головокружіння, закладеність носу чи не відчуваєте запахів – повідомте про це вчителя. Збираєте портфель чи сумку на завтра – переконайтесь, чи поклали одноразові серветки, 2 запасні маски, антисептик для рук. Якщо хтось з членів родини, хто мешкає з Вами у одній квартирі захворів на коронавірус – Вам не можна до школи чи садочку 14 днів, тому що впродовж цього часу Ви можете захворіти і наражати на небезпеку однокласників та одногрупників.

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