Як поводитися дітям в епоху коронавірусу: поради

Керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко дала декілька порад дітям, як поводитися під час пандемії коронавірусу. Про те, що варто знати дітлахам, вона розповіла у своєму Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.
Що варто знати нашим дітям?
- Регулярно та ретельно мити руки з милом – упродовж 20-40 секунд (коли прийшли до школи чи садочку, перед вживанням їжі, коли повернулись додому зі школи, садочку чи з прогулянки. Якщо можливість помити руки відсутня – обробіть дезінфікуючими засобами для рук
- Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота
- Намагайтесь не підходити ближче ніж на 1.5 метра до інших людей
- Добре їжте, висипайтесь, робіть зарядку, багато пийте рідини.
- Якщо болить голова, горло чи закладений ніс – повідомте про це батькам і залишіться дома.
- Одягайте маску на перервах між уроками, в транспорті, в магазині і навіть на вулиці, якщо неможливо дотримуватись відстані 1.5 метра між людьми (для школярів).
- Знімайте маску, доторкаючись до резинки.
- Якщо маска стала вологою, то одноразову слід зняти і відразу викинути в смітник або контейнер для використаних масок, багаторазову – покласти у спеціальний мішечок та дома випрати з милом. В одній масці не слід перебувати довше 3-х годин.
- Після того, як зняли маску – помийте руки або обробіть руки антисептиком.
- Дотримуйтесь правил кашльового «етикету» – під час кашлю або чхання прикривайте рот одноразовою серветкою, яку слід викинути у смітник після використання і помити руки. Якщо нема поруч серветки, то слід кашляти в сторону ліктя, а не у долоню.
- Якщо під час уроків відчули жар, головокружіння, закладеність носу чи не відчуваєте запахів – повідомте про це вчителя.
- Збираєте портфель чи сумку на завтра – переконайтесь, чи поклали одноразові серветки, 2 запасні маски, антисептик для рук.
- Якщо хтось з членів родини, хто мешкає з Вами у одній квартирі захворів на коронавірус – Вам не можна до школи чи садочку 14 днів, тому що впродовж цього часу Ви можете захворіти і наражати на небезпеку однокласників та одногрупників.
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