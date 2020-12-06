До Дня ЗСУ нагородили кращих військових Академії сухопутних військ

Кращих військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного нагородили з нагоди Дня Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Зранку, на Алеї слави, військовослужбовці вшанували загиблих випускників Академії, які героїчно загинули, обороняючи нашу Батьківщину. Разом із керівництвом навчального закладу, представниками органів державної влади та місцевого самоврядування вони поклали квіти до пам’ятного обеліску.

Також кращих військовослужбовців навчального закладу за їхню самовіддану звитяжну службу було заохочено відзнаками й грамотами.

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Згодом урочисті заходи продовжилися на Личаківському цвинтарі вшануванням полеглих новітніх героїв, які віддали свої життя за мирне небо над нашою Батьківщиною. А представники духовенства помолилися за упокій душ мужніх полеглих українців.

Опісля у Гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла у Львові, з нагоди Дня Збройних Сил України та річниці освячення храму, відбулась святкова літургія за українське військо. Очолили її архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви Митрополит Ігор (Возняк) та куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного Архиєпископа Владика Степан (Сус).

Наприкінці літургії, з нагоди свята, капеланів і волонтерів було заохочено відзнаками Міністерства оборони України.

Варто зазначити, що забезпечили проведення урочистих заходів у гарнізоні військовослужбовці роти почесної варти та військового оркестру Національної академії сухопутних військ.

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