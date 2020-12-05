Зниклого музиканта Дерев'янка вбили і намагались забетонувати

Правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства з корисних мотивів 65-річного київського музиканта Олександра Дерев’янка. Встановлюються можливі спільники підозрюваних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків 1985 та 1989 р.н. з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина, а саме його грошовими коштами, двома квартирами та іншими матеріальними цінностями, розробили злочинний план його вбивства.

Так 22 листопада зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого у будинку по вулиці вана Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого удушили.

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Вчинивши вбивство, підозрювані заволоділи документами на квартири, які належали музиканту. Надалі, з метою приховування слідів злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, нападники мали намір сховати тіло, заливши бетоном.

За результатами проведених розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі спільники підозрюваних.

Молодикам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увязнення.

За даними Української правди, про те, що Дерев’янко не виходить на зв’язок ще 27 листопада, заявили учні, яких він навчав музики. Тоді поліція відкрила квартиру — офіцери знайшли записку, встромлену у двері, де було написано, що він нібито поїхав у відрядження.