У Львові відкрили мініатюру Оперного театру із шрифтом Брайля

До Міжнародного дня людей з інвалідністю у Львові відбулося відкриття моделі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, щоб люди із вадами зору могли дотиком «відчути» красу театру та однієї із архітектурних візитівок міста. Мініатюра встановлена на площі перед театром. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зменшена модель театру виготовлена із бронзи та встановлена на граніті. Інформація про театр українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля міститься на таблиці, розташованій біля моделі.

За словами скульптора Василя Одрехівського, бронзова модель максимально передає пропорції театру і навіть його скульптури, адже задля цього навіть використовувалося 3D-сканування будівлі Львівської національної опери дронами. Модель також увінчують маленькі копії скульптур «Слава», «Геній трагедії» та «Геній музики» (авторства Петра Війтовича), які розташовані на верхівці фасаду Львівської національної опери.

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«Головними ініціаторами та мотиваторами створення таких об’єктів є люди, які потребують бачити по-іншому. У Львові цю ініціативу започаткувала Оксана Потимко. Макет Львівського оперного театру створювався приблизно рік. Спочатку одна ІТ-компанія розробила нам цифрову 3D-модель скульптури, опісля ми вже почали працювати над нею вручну. Тішусь, що процес створення таких мініатюр не зупиняється і вже скоро ви дізнаєтесь про новинку, над якою ми зараз працюємо», — розповів Василь Одрехівський, скульптор.

Виготовлення моделі театру відбувалося за підтримки коштів громади Львова та ініціативи Оксани Потимко, очільниці Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ».

«Це вже четверта бронзова мініатюра львівських пам’яток, яку ми створили. Тішуся, що вже є така красива Львівська опера. Дякую всім, хто був дотичний до створення цього макету», — зазначила Оксана Потимко.

На відкриття моделі також було запрошено людей із вадами зору, які після представлення скульптури мали змогу відвідати виставу у Львівській національній опері – концертне виконання опери «Трубадур» Дж. Верді у виконанні солістів та оркестру театру, диригент — народний артист України Мирон Юсипович.