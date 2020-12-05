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На трасі Київ–Чоп загинув пішохід

Андрій Котенський

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На Львівщині водій автопоїзда скоїв смертельний наїзд на пішохода. Поліцейські розслідують обставини ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

 

За даними відомства, ДТП сталася 4 грудня, близько 18.20 на автодорозі Київ – Чоп ,у селі Угерсько Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-літній водій автомобіля ДАФ – мешканець Сокальського району, скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу пішохідним переходом.

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Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 20-річний житель міста Стрий, помер на місці події.

За фактом смертельного наїзду відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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