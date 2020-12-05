На Стрийщині затримали грабіжника

На Стрийщині поліцейські затримали чоловіка, причетного до розбійного нападу на пенсіонерку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 4 грудня у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони госпіталізували з тілесними ушкодженнями 87-річну мешканку одного з сіл району.

Під час оперативно розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника – раніше судимого 50-річного місцевого мешканця. З’ясувалось, що чоловік проник у будинок старенької, побив її та заволодівши грошима втік.

Реклама партнерів

Слідчі відкрили кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.