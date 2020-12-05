На Львівщині згорів Volkswagen Touareg

У Мостиськах вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі Volkswagen Touareg. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За даними відомства, 4 грудня о 08:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Мостиська на вул. Маковея, 1 в автомобілі VolkswagenTouareg.

О 08:54 вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Внаслідок займання знищено моторний відсік автомобіля.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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