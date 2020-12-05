На Львівщині кращі офіцери підвищили кваліфікацію

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершився тримісячний фаховий курс підвищення кваліфікації (L-1С) для офіцерів механізованих (танкових) та артилерійських підрозділів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Потрапити на навчання мали змогу лише найкращі військовослужбовці з бойових частин, котрі пройшли відповідний відбір у своїй підрозділах і плануються кандидатами на вищі посади.

Підготовка слухачів передбачала проходження трьох модулів: «Бойове застосування роти та управління діями роти під час загальновійськового бою», «Робота штабу батальйону щодо планування та ведення бойових дій за процедурами Military Decision Making Process (за термінологією НАТО – 7-кроковий процес ухвалення військових рішень), «Лідерство та повсякденна діяльність».

Реклама партнерів

Впродовж останніх днів навчання у виші офіцери складали комплексний іспит, де вони продемонстрували глибокі теоретичні знання, вміння та чіткі практичні навички при використанні процедури ухвалення рішення за стандартами НАТО (TLP) на рівні ротної ланки управління та здійсненні управління підлеглими підрозділами в основних видах бою.

Крім того, в ході командно-штабного навчання слухачі застосовували процедури ухвалення рішення (MDMP) на рівні батальйонної ланки управління, здійснювати керівництво підрозділами батальйону в основних видах бою. Продемонстровані офіцерами знання, вміння та навички отримали схвальні відгуки не тільки від керівництва Академії, а й від представників Генерального штабу Збройних Сил України та іноземних радників, які брали активну участь у підготовці слухачів Курсу.

За результатами навчання та проведення комплексних іспитів понад два десятки офіцерів в урочистій обстановці отримали Сертифікати про закінчення курсу (L-1С). До слова, якщо для слухачів спеціалізації «Управління діями підрозділів механізованих (танкових) військ» це вже другий набір, то для воїнів-артилеристів цей курс проводився вперше.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.