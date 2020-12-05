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Екскомандир «Беркуту», якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції?

Андрій Котенський

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У міністерстві внутрішніх справ відреагували на рішення суду про поновлення екскомандира роти харківського підрозділу «Беркуту» Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, пише Українська правда.

 

«МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти “Беркут” Віктора Шаповалова. Він не буде служити у лавах поліції – таким там не місце», – повідомив речник МВС Артем Шевченко у Twitter

Раніше повідомлялось, що колишнього командира роти харківського підрозділу «Беркуту» Віктора Шаповалова поновили на посаді у правоохоронних органах. Таке рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд.

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Колишній беркутівець позивався до ГУ Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області з вимогою визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час «вимушеного прогулу».

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