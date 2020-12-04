Ексберкутівця Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновили в МВС

Колишнього командира роти харківського підрозділу «Беркуту» Віктора Шаповалова поновили на посаді у правоохоронних органах. Таке рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, пише Громадське.

Колишній беркутівець позивався до ГУ Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області з вимогою визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час «вимушеного прогулу».

Так, суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.

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Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297 гривень за дні «вимушеного прогулу».

Нагадаємо, ексберкутівець перебував під вартою з 2015 року. Віктору Шаповалову інкримінували перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулка в Києві.

За даними слідства, екскомандир 2-ї роти харківського «Беркуту» віддав злочинний наказ, що призвів до смерті 3 активістів, а також до травмування 107 людей.

Шаповалов не визнавав своєї вини в інкримінованих йому тяжких наслідках, спричинених перевищенням владою або службовими повноваженнями, але визнав свою провину у другій частині обвинувачення щодо незаконного поводження зі зброєю.

У листопаді 2019-го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, відтоді він перебуває на волі. Відповідне рішення суд ухвалив за «законом Савченко», за яким термін тримання під вартою Шаповалова становить 9 років із 10 максимально передбачених пред’явленим йому обвинуваченням.

Як відомо від звірств силовиків режиму Януковича під час Революції Гідності загинуло щонайменше 105 людей.

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Фото: УНІАН