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Академія сухопутних військ відзначила волонтерів

Андрій Котенський

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У національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного відзначили волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

 

Колектив Національної академії сухопутних військ подякував українським волонтерам.

«Наш навчальний заклад завжди відчуває підтримку та опіку з боку цих небайдужих людей. Саме завдяки їм і народжується нове українське суспільство та його армія, які сьогодні дають гідну відсіч агресору», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

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Волонтерам було вручено відзнаки начальника Національної академії сухопутних військ, після чого гості навчального закладу ознайомились з особливостями підготовки військових фахівців, історією та сучасністю Академії.

Фото: НАСВ

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