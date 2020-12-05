Академія сухопутних військ відзначила волонтерів

У національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного відзначили волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Колектив Національної академії сухопутних військ подякував українським волонтерам.

«Наш навчальний заклад завжди відчуває підтримку та опіку з боку цих небайдужих людей. Саме завдяки їм і народжується нове українське суспільство та його армія, які сьогодні дають гідну відсіч агресору», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Реклама партнерів

Волонтерам було вручено відзнаки начальника Національної академії сухопутних військ, після чого гості навчального закладу ознайомились з особливостями підготовки військових фахівців, історією та сучасністю Академії.

Фото: НАСВ