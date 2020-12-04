ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо використання масок для профілактики поширення COVID-19. Про це інформує пресслужба ВООЗ в Україні.

Відповідно до оновлених рекомендацій, тканинні (немедичні) маски рекомендовано носити:

Всередині приміщень, де неможливо оцінити якість вентиляції чи з недостатнім провітрюванням, незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра.

У достатньо провітрюваних приміщеннях, де неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

В магазинах, школах, церквах, ресторанах, спортзалах, зупинках автотранспорту тощо, якщо дистанція щонайменше в 1,5 метра неможлива.

На ринках, ярмарках чи інших зібраннях просто неба, якщо неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

Медичні маски рекомендовано носити:

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скрізь, де неможливо дотримуватися дистанції щонайменше в 1,5 метра, людям, які мають вищі ризики розвитку важкого перебігу COVID-19, а саме:

людям віком від 60 років

людям з хронічними хворобами

скрізь людям з підозрою чи підтвердженим COVID-19, незалежно від того є симптоми захворювання чи ні, а також тим, хто очікує на результат тестування.

Також ВООЗ не рекомендує носити маски під час інтенсивних занять спортом, адже маска може заважати комфортному диханню. При цьому варто дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра та добре провітрювати приміщення. Особливу увагу варто приділяти дезінфекції поверхонь, яких часто торкаються.

Крім цього ВООЗ не рекомендує використання масок з клапанами, адже клапан видиху може пропускати повітря, таким чином відбувається поширення вірусу.

«ВООЗ наголошує: лише маска не може захистити від вірусу. Важливо дотримуватися дистанції, уникати великого скупчення людей, чхати та кашляти в лікоть чи одноразову хустинку, добре провітрювати приміщення. Важливо ретельно мити руки до та після використання маски, а також правильно її одягати, носити, знімати та прати (тканинна) / викидати (медична)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада набули чинності штрафи за неносіння масок у громадських закладах та транспорті. Зокрема, передбачається, що маска повинна закривати ніс і рот, виготовлена вона може бути самостійно. У разі, якщо людина відмовляється одягати засіб індивідуального захисту, то її можуть оштрафувати. Штраф становить від 170 до 255 грн.

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