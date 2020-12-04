У передгір’ї Карпат на Львівщині облаштують байк-парк та трасу-«теренкур»

У регіоні населених пунктів Борислав – Східниця – Трускавець – Орів оновлять туристичну інфраструктуру. Зокрема, планується, що передгір’ї Карпат облаштувати байк-парк, велодоріжки, велотраси, а також унікальну оздоровчу трасу-«теренкур». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Мова йде про проєкт в галузі туризму під назвою «ВелоБескиди», який переміг у конкурсі від Державного фонду регіонального розвитку від Львівщини. Він передбачає будівництво у регіоні населених пунктів Борислав – Східниця – Трускавець – Орів туристичної інфраструктури.

За ідеєю «ВелоБескидів», у цій місцевості мають облаштувати байк-парк, велодоріжки й велотраси різної складності (загалом 34,32 км), прокласти пішохідні туристичні маршрути (загальна довжина 59,64 км).

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Серед іншого буде і унікальна оздоровча траса-«теренкур», яка передбачає чергування пішохідної прогулянки із фізичними навантаженнями.

«ВелоБескиди» також передбачають зведення оглядової вежі на горі Цюхів Верх (приблизно 940 метрів над рівнем моря) поблизу села Орів.

Втілювати «ВелоБескиди» планують упродовж 2021 року: з лютого до грудня. Загальна вартість проекту становиться 11,8 млн грн. З них 9,44 млн – державний бюджет, а 2,36 млн – співфінансування з місцевого бюджету.

«Регіон, про який йдеться у цьому проекті, це – узгір’я. Він багатий своєю природою. Тут є два бальнеологічні курорти – Трускавець і Східниця, відомий нафтовим промислом Борислав. Але є потреба в оновленні тутешньої інфраструктури для туризму, оздоровлення, спорту і просто відпочинку. З цією метою подано проект. Хочемо пожвавлювати туризм не тільки безпосередньо в Карпатах, а й у передгір’ї», – зазначив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод.

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