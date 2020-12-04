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У Львові під час пожежі в квартирі постраждала жінка

Вероніка Рой

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У п’ятницю вночі, 4 грудня, у Львові в квартирі будинку на вулиці Шевченка виникла пожежа, в результаті якої продуктами горіння отруїлася 54-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла 02:34 в квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Шевченка у Львові.

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили жінку, яку рятувальники вивели на свіже повітря та передали медикам для подальшого огляду.  Після огляду медиками 54-річну жінку в стані легкого ступеня важкості із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

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Пожежу локалізовано о 03:06 та повністю ліквідовано о 03:13.  Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку.

До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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