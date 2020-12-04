У Буському районі зіткнулися легковик та мікроавтобус: двоє водіїв постраждали

На трасі Київ-Чоп у Буському районі зіткнулися легковик та мікроавтобус. У результаті ДТП постраждали водії обидвох автівок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталась 3 грудня близько першої години ночі на автодорозі Київ-Чоп неподалік селища Олесько Буського району. Аварія трапилася за участі легковика «Опель Омега» та мікроавтобуса «Мерседес Спринтер». У результаті зіткнення отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню обидва водії віком 36 років.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція