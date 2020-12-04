У «Борисполі» завернули додому туристів із георгіївською стрічкою

Сьогодні у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку, які прибули із пов’язаною георгіївською стрічкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прикордонної служби України.

За даними відомства 26-річний чоловік та 22-річна жінка прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» мету свого візиту. Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством.

Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин.

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Після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

Як відомо із 2014 року георгіївська стрічка використовувалась «силами самооборони Криму» та проросійськими сепаратистами на території України і стала символом окупації та сепаратизму в Україні.

16 травня 2017 року, Верховна Рада України ухвалила закон про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.