На Львівщині прогнозують туман і сильний вітер

У суботу, 5 грудня, у Львові та області прогнозують суху погоду, але з ранковим туманом і сильним вітром. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме від нуля до 2 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +6-8°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, проте вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.

Хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці прогнозують туман видимістю 200-500 м, а на дорогах – ожеледицю.

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Мешканців Львівської області закликають дотримуватися правил безпеки, водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

ДСНС Львівщини нагадує правила керування авто під час туману:

вибирайте швидкісний режим, який дозволить своєчасно загальмувати перед перешкодою, яка з’явиться зненацька;

користуйтесь протитуманними фарами. Якщо ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники або ближнє світло фар;

уважно слідкуйте за сигналами машин, що рухаються попереду;

не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, аби позначити габарити вашого авто.

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