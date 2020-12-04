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Львів’янка назичила грошей на 11 років тюрми

Андрій Котенський

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Львів’янка відсидить 11 років за ґратами за шахрайство на понад 15 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 53-річна жінка в період з 2000 по 2015 рік шляхом обману заволоділа коштами 20-ти потерпілих. Під виглядом укладення договорів позики, нібито для розвитку її бізнесу з обміну валют, брала кошти, а натомість за користування ними обіцяла позичальникам виплати до 36% річних, у деяких випадках навіть 0,5% на день.

Загальна матеріальна шкода, завдана потерпілим, склала 15 млн 173 тис 425 грн.

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Суд визнав жінку винною і засудив до 11 років позбавлення волі із конфіскацією 1/3 усього належного майна.

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