Львів'ян запрошують до тестування бета-версії порталу мешканця

Управління ІТ Львівської міської ради оголошує набір на тестування бета-версії порталу мешканця. Відтак, місто закликає усіх охочих зголошуватись та стати одними з перших 100 користувачів, які мають перевірити зручність сервісу для мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Презентація демо-версії Порталу мешканця, відбулась на початку жовтня. Та лише зараз управління ІТ Львівської міської ради оголосило набір на тестування бета-версії порталу.
Стати одними з перших 100 користувачів, які мають протестувати переваги сервісу для мешканців можна за посиланням: Forms.Gle.
У меррії запевняють, що вже завершили такі стадії порталу:
- дизайн сторінок, їх адаптивність для відображення на десктопі і мобільній версії, адаптації для незрячих та слабозрячих користувачів;
- інтеграцію з MobileID, BankID, та ЕЦП (система id.gov.ua) для ідентифікації та верифікації даних користувачів;
- Створено каталог послуг за категоріями та життєвими ситуаціями;
- Розроблено процес подання електронної заяви та доданих документів;
- Забезпечено можливість підписання заяви на адміністративні послуги з використанням ЕЦП;
- Розроблено форми для подання електронних звернень та запитів на публічну інформацію;
- Розроблено персональний кабінет користувача для відслідковування статусу розгляду поданих документів
- Розроблено адміністративний модуль порталу
Триває робота над:
- Взаємодією з системою електронного документообігу для забезпечення ефективного надання відповіді користувача
- Інтеграцією з платіжною системою та з модулем запису в чергу на відвідування Центру надання адміністративних послуг
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Андрій Котенський