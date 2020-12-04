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Львів'ян запрошують до тестування бета-версії порталу мешканця

Андрій Котенський

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Управління ІТ Львівської міської ради оголошує набір на тестування бета-версії порталу мешканця. Відтак, місто закликає усіх охочих зголошуватись та стати одними з перших 100 користувачів, які мають перевірити зручність сервісу для мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Презентація демо-версії Порталу мешканця, відбулась на початку жовтня. Та лише зараз управління ІТ Львівської міської ради оголосило набір на тестування бета-версії порталу.

Стати одними з перших 100 користувачів, які мають протестувати переваги сервісу для мешканців можна за посиланням: Forms.Gle.

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У меррії запевняють, що вже завершили такі стадії порталу:

  • дизайн сторінок, їх адаптивність для відображення на десктопі і мобільній версії, адаптації для незрячих та слабозрячих користувачів;
  • інтеграцію з MobileID, BankID, та ЕЦП (система id.gov.ua) для ідентифікації та верифікації даних користувачів;
  • Створено каталог послуг за категоріями та життєвими ситуаціями;
  • Розроблено процес подання електронної заяви та доданих документів;
  • Забезпечено можливість підписання заяви на адміністративні послуги з використанням ЕЦП;
  • Розроблено форми для подання електронних звернень та запитів на публічну інформацію;
  • Розроблено персональний кабінет користувача для відслідковування статусу розгляду поданих документів
  • Розроблено адміністративний модуль порталу

Триває робота над:

  • Взаємодією з системою електронного документообігу для забезпечення ефективного надання відповіді користувача
  • Інтеграцією з платіжною системою та з модулем запису в чергу на відвідування Центру надання адміністративних послуг

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