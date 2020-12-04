Львів'ян запрошують до тестування бета-версії порталу мешканця

Управління ІТ Львівської міської ради оголошує набір на тестування бета-версії порталу мешканця. Відтак, місто закликає усіх охочих зголошуватись та стати одними з перших 100 користувачів, які мають перевірити зручність сервісу для мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Презентація демо-версії Порталу мешканця, відбулась на початку жовтня. Та лише зараз управління ІТ Львівської міської ради оголосило набір на тестування бета-версії порталу.

Стати одними з перших 100 користувачів, які мають протестувати переваги сервісу для мешканців можна за посиланням: Forms.Gle.

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У меррії запевняють, що вже завершили такі стадії порталу:

дизайн сторінок, їх адаптивність для відображення на десктопі і мобільній версії, адаптації для незрячих та слабозрячих користувачів;

інтеграцію з MobileID, BankID, та ЕЦП (система id.gov.ua) для ідентифікації та верифікації даних користувачів;

Створено каталог послуг за категоріями та життєвими ситуаціями;

Розроблено процес подання електронної заяви та доданих документів;

Забезпечено можливість підписання заяви на адміністративні послуги з використанням ЕЦП;

Розроблено форми для подання електронних звернень та запитів на публічну інформацію;

Розроблено персональний кабінет користувача для відслідковування статусу розгляду поданих документів

Розроблено адміністративний модуль порталу

Триває робота над:

Взаємодією з системою електронного документообігу для забезпечення ефективного надання відповіді користувача

Інтеграцією з платіжною системою та з модулем запису в чергу на відвідування Центру надання адміністративних послуг

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