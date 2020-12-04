Як у Львові відзначатимуть День Збройних Сил України

У неділю, 6 грудня, відзначатимуть День Збройних Сил України. У цей день у Львові запланована низка заходів. Про це інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Зокрема, 6 грудня передбачені такі заходи:

00-10.30 – урочисте покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих під час проведення АТО/ООС на сході України на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.

00-11.45 – святкова літургія у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна,11) за українське військо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів