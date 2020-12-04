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Готельний комплекс у Миколаївському районі вкрав 350 тисяч кубометрів газу

Вероніка Рой

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Один з готельних комплексів у Миколаївському районі вкрав 350 тисяч кубометрів газу. Комплекс встановив перемичку, яка дозволяла постачати газ в обхід лічильника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».

 

Незаконне втручання в газову мережу в одному з готельних комплексів Пустомитівського району працівники Львівгазу виявили минулого тижня. Під час перевірки було виявлено встановлену в обхід лічильника перемичку. Тобто газ по трубах йшов, але повз лічильник. Орієнтовний об’єм викраденого газу близько 350 тисяч кубометрів.

Такий об’єм комплекс викрав за рік, адже остання перевірка тут була у грудні 2019 року. Винуватцям донарахують вартість викраденого газу.

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У Львівгазі додають, що лише за перше півріччя 2020 року виявили понад 300 випадків крадіжок газу.

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Фото: Львівгаз

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