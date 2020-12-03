У Львові лікарі врятували 10-річну дівчинку, батьки якої відмовилися від переливання крові з релігійних мотивів

Лікарі нейрохірургічного відділення міської дитячої лікарні Львова прооперували десятирічну дівчинку з великою пухлиною головного мозку. Батьки дитини заборонили переливати кров з релігійних міркувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«До нас звернулася мати 10-річної дівчинки, у якої було діагностовано велику пухлину головного мозку задньої черепної ямки зі стисканням стовбура головного мозку. Як відомо, стовбур – це найцінніша наша ділянка, що відповідає за дихання, слух, зір, смак тощо», – розповів дитячий нейрохірург лікарні Тарас Микитин.

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За його словами, мати одразу зазначила, що їхня віра не дозволяє переливати донорську кров, і від цього способу одразу відмовилися.

«Представники релігійної організації пообіцяли нам, що дістануть будь-які препарати, потрібні для проведення операції, замінники крові, проте цього не відбулося. І тоді зайшла мова про систему для аутогемотрансфузії Cell Saver. Вона дозволяє переливати власну кров. Тобто, коли кров втрачається під час операції, вона зливається у певний резервуар, очищується і її можна вливати назад пацієнту», – пояснив Тарас Микитин.

Адміністрація дитячої лікарні на Орлика подбала про те, щоб саме цей апарат використовувався під час операції. Його надала лікарня швидкої допомоги. Також під час операції були присутні медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів і анестезіолог-перфузіолог цієї ж лікарні Андрій Курило.

«Операція тривала близько 8,5 годин, нам вдалося повністю забрати всю пухлину. Сьогодні дівчинка без жодного неврологічного дефекту, уже самостійно ходить і все у неї добре», – резюмував дитячий нейрохірург.

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