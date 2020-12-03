У лобовому зіткненні на Радехівщині загинуло троє людей

У четвер вранці, 3 грудня, у Радехівському районі у результаті лобового зіткнення загинуло троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП трапилася близько шостої години ранку на автодорозі Львів-Луцьк неподалік села Сабанівка Радехівського району.

50-річний водій автомобіля «Ауді», 50-річний виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», яким керував житель Рівненської області віком 35 років. У результаті аварії водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Правоохоронці закликають водіїв бути особливо обережними та уважними, керуючи транспортними засобами у темну пору доби. Не перевищуйте дозволеної та безпечної швидкості руху, акуратно маневруйте та адекватно оцінюйте дорожню обставновку.

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Фото: поліція