У Дрогобичі молодики зімітували викрадення. Пенсіонерці-очевидиці стало зле через невдалий пранк

У Дрогобичі компанія молодих людей влаштувала розіграш із викраденням. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, 3 грудня близько 8-ї години ранку 67-річниця заявниця стала очевидцем того, як в місті Дрогобичі невідомий силою затягнув в багажник BMW хлопця, який йшов вулицею та поїхав у невідомому напрямку.

Небайдужа громадянка повідомила про особливі прикмети автомобіля: він був розписаний рожевою фарбою.

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Відтак правоохоронці ввели в області комплекс оперативно-розшукових заходів «Перехоплення».

Патрульні виявили і зупинили цей автомобіль на трасі Київ – Чоп. У транспортному засобі перебувало троє осіб: 25-річний водій, 18-річна пасажирка на передньому сидінні та 18-річний хлопець – на задньому сидінні. Під час поверхневої перевірки в багажнику нікого не виявили.

«Чоловіки повідомили, що насправді викрадення не було і це соціальний експеримент та розіграш. Вони між собою узгодили заздалегідь усі згадані дії», – зазначають у патрульній поліції.

У водія не було реєстраційного документу на транспортний засіб. Патрульні винесли на нього постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП і викликали слідчо-оперативну групу. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ.

Що стосується самої заявниці, то їй надавали допомогу медики, адже від побаченого у неї погіршилося самопочуття.

«Ми закликаємо громадян до здорового глузду. Такі експерименти відволікають поліцейських, а вони в цей момент можуть бути потрібними в іншому місці де під загрозою чиєсь життя!», – наголошують патрульні.