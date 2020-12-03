Службовця Держпродспоживслужби Львівщини підозрюють у службовій недбалості

Одному зі заступників начальника Держпродспоживслужби Львівщини повідомили про підозру у службовій недбалості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Як зазначається, 44-річний службовець, розглядаючи справи про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів та їх якість, допустив службову недбалість та не прийняв законного рішення щодо порушника.

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Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 187 785 грн, що дорівнює розміру штрафу.

На цей час вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Тепер службовцю загрожує до 3 років обмеження волі.

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Фото: прокуратура Львівщини