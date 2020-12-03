ОСТАННІ НОВИНИ

Сільрада на Золочівщині віддала у приватні руки 85 га чужої землі

Наталя Дуляба

|

Жуківська сільська рада, що на Золочівщині, віддала агропідприємству земельну ділянку площею понад 85 га, яка їй не належала. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що рада села Жуків Золочівського району передала в користування агропідприємству земельну ділянку площею 85,6 га. Земля розташована поза межами цього населеного пункту, тому сільрада не мала права нею розпоряджатися.

Згадана ділянка має сільськогосподарське призначення і є у державній власності, відтак її розпорядником є Держгеокадастр Львівщини, а не орган місцевого самоврядування. Вартість землі становить більше 71,4 млн грн.

Реклама партнерів

У зв’язку з цим прокуратура подала в суд, аби скасувати рішення Жуківської сільради і змусити підприємство повернути землю у власність держави.

Суд частково задоволив позов, скасувавши рішення сільради. Втім агропідприємство добровільно повернуло землю державі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...