Сільрада на Золочівщині віддала у приватні руки 85 га чужої землі

Жуківська сільська рада, що на Золочівщині, віддала агропідприємству земельну ділянку площею понад 85 га, яка їй не належала. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що рада села Жуків Золочівського району передала в користування агропідприємству земельну ділянку площею 85,6 га. Земля розташована поза межами цього населеного пункту, тому сільрада не мала права нею розпоряджатися.

Згадана ділянка має сільськогосподарське призначення і є у державній власності, відтак її розпорядником є Держгеокадастр Львівщини, а не орган місцевого самоврядування. Вартість землі становить більше 71,4 млн грн.

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У зв’язку з цим прокуратура подала в суд, аби скасувати рішення Жуківської сільради і змусити підприємство повернути землю у власність держави.

Суд частково задоволив позов, скасувавши рішення сільради. Втім агропідприємство добровільно повернуло землю державі.

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