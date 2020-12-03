На Львівщині рятувальника судитимуть за хабар

Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 28-річного капітана служби цивільного захисту одного з відділів ГУ ДСНС у Львівській області за отримання хабаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що на початку вересня цього року службовець вимагав і отримав від громадянина 700 доларів США, натомість обіцяв допомогти йому з працевлаштуванням водієм до одного з підрозділів загону технічної служби ГУ ДСНС у Львівській області. Обвинуваченого затримали при отриманні неправомірної вигоди.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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