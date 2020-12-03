Львів’янин вбив товаришку по чарці

Поліцейські затримали львів’янина, котрий до смерті побив жінку, яка разом з ним розпивала спиртні напої. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 29 листопада. Того дня о 14 год. до поліції надійшло повідомлення, що в одному з під’їздів по вулиці Дністерській у Львові виявлено тіло жінки, яка мала ознаки насильницької смерті.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 47-річна місцева мешканка. Тіло було скеровано на експертизу, яка встановила, що смерть настала через отримані тілесні ушкодження.

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Також поліцейські встановили особу чоловіка, що наніс тілесні ушкодження жінці. Ним виявився раніше судимий 35-річний львів’янин.

Як встановили правоохоронці, під час спільного розпивання спиртних напоїв між зловмисником та потерпілою виник конфлікт. Чоловік побив жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла у під’їзді свого будинку, коли поверталася додому.

2 грудня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

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