Львів'ян запрошують у театр «Воскресіння»: репертуар на грудень

У грудні Львівському академічному театру «Воскресіння» виповнюється 30 років. З цієї нагоди, він пропонує львів’янам та гостям міста цікавий і різноманітний репертуар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цього місяця театр покаже прем’єру комедії «Балаган чесності» за п’єсою Луїджі Піранделло «Насолода від чесності» – виставу з італійським шармом у стилі комедії дель-арте.

П’єса – із маловідомих і малопопулярних за межами Італії, на відміну від «Шість персонажів в пошуках автора» і «Генріха 4». В Україні ще не ставилася у жодному театрі. Прем’єра першої постановки відбулася в листопаді 1917 року в Туріні. В Італії п’єса досить популярна, ставиться часто, в 60−70-х було знято кілька художніх фільмів за її мотивами.

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Піранделло – один з найвпливовіших драматургів Італії 20-го століття. Видатний теоретик театру, засновник впливового напрямку «театр гротеску». Лауреат Нобелівської премії з літератури 1934 року за «творчу сміливість у відродження сценічного і драматургічного мистецтва».

«Соціальна маска» – провідна тема творчості Піранделло. Відштовхуючись від цього, був обраний художній прийом – стилізації вистави під «театр масок», під традиційний італійський народний «театр дель арте».

У центрі сюжету – афера з фіктивним одруженням. За сюжетом маркіз Фабіо хоче фіктивно одружити свою вагітну коханку Агату, щоб зберегти своє добре ім’я. Вони знаходять на роль фіктивного чоловіка Бальдовіно, але той вирішує поводитися чесно.

Вистави покажуть 3 та 4 грудня о 19.00.

Також на глядачів чекає справжня французька комедія «Вечеря з дурнем» Ф. Вебер.

Неймовірно смішний та водночас ліричний сюжет про те, на які вчинки буває здатен чоловік заради справжнього кохання. Якщо звичайно він не «Дурень».

Вистава «Вечеря з дурнем» змусить глядачів посміятись і водночас задуматись. Тонкий гумор, яким пронизана вся вистава не залишить нікого байдужим, адже ця комедія має глибокий сенс і дуже цікаву сюжетну лінію. Це вистава про людяність. Кому що сподобається: цинічні розумники або дурні з добрим серцем.

Вистава відбудеться 11 грудня о 19.00.

Ще одна п’єса «Воскресіння» – екскурсія в почуття «Образ речей» Н. ЛаБут.

Адам молодий студент Мідвестернського університету. Щоб якось покращити своє матеріальне становище, він влаштовується охоронцем в місцевий музей мистецтв. Тут він знайомиться зі студенткою Евелін, яка просто схиблена на мистецтві і свободі. Молоді люди проводять багато часу разом, і дівчина кардинально змінює життя Адама. Хлопець переконаний, що дівчина позбавляє його багатьох комплексів, чим робить його абсолютно іншою людиною, здатним отримувати задоволення від свого життя. Однак його найкращі друзі вороже налаштовані проти неї і вважають, що дівчина псує йому життя.

В п’єсі автор зачіпає багато суперечливих тем і питань відносно життя, мистецтва, речей, людей, образів, предметів.

Вистави відбудуться 18, 23, 24, 25 грудня о 19.00.

Квитки на всі події можна придбати в касі театру Воскресіння та на www.ticketclub.com.ua

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