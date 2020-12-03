Львів’ян закликають стати помічниками святого Миколая

Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» запрошує небайдужих львів’ян стати помічниками святого Миколая та допомогти подарувати потребуючим діткам свято. Про це йдеться на Facebook-сторінці фонду.
Як повідомляється благодійний фонд цьогоріч отримав 214 листів до святого Миколая від дітей:
- сиріт
- напівсиріт
- багатодітних сімей
- сімей у кризових ситуаціях
- позбавлених батьківського піклування
- з інвалідністю
- батьки яких є учасниками АТО
70 листів вже забрали помічники Миколая. Тож усіх небайдужих просять долучитися та стати помічниками святого Миколая. Для того, аби долучитися до акції, потрібно написати у Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой