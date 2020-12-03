Львів’ян закликають стати помічниками святого Миколая

Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» запрошує небайдужих львів’ян стати помічниками святого Миколая та допомогти подарувати потребуючим діткам свято. Про це йдеться на Facebook-сторінці фонду.

Як повідомляється благодійний фонд цьогоріч отримав 214 листів до святого Миколая від дітей:

сиріт

напівсиріт

багатодітних сімей

сімей у кризових ситуаціях

позбавлених батьківського піклування

з інвалідністю

батьки яких є учасниками АТО

70 листів вже забрали помічники Миколая. Тож усіх небайдужих просять долучитися та стати помічниками святого Миколая. Для того, аби долучитися до акції, потрібно написати у Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» за цим посиланням.

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