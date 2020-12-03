Лабрадор-«митник» винюхав понад 500 пачок сигарет у поштовій посилці

На Львівщині у поштовому відправленні службовий собака винюхав понад 500 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

Зазначається, що цигарки виявили під час митного контролю в зоні діяльності митного поста «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби.

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Так, відповідно до декларації українець надсилав у Великобританію акустичну систему. Однак лабрадор-«митник» Джека всередині виробу виявив 510 пачок сигарет без марок акцизного податку України.

«Згідно з вимогами Митного кодексу України та актами Всесвітнього поштового союзу громадяни не можуть пересилати в міжнародних поштових та експрес-відправленнях тютюнові вироби», – зазначили у Галицькій митниці.

За цими фактами склали протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучили, справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця