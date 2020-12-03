ОСТАННІ НОВИНИ

Лабрадор-«митник» винюхав понад 500 пачок сигарет у поштовій посилці

Соломія Головіна

|

На Львівщині у поштовому  відправленні службовий собака винюхав понад 500 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

 

Зазначається, що цигарки виявили під час митного контролю в зоні діяльності митного поста «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби.

Реклама партнерів

Так, відповідно до декларації українець надсилав у Великобританію акустичну систему. Однак лабрадор-«митник» Джека  всередині виробу виявив 510 пачок сигарет без марок акцизного податку України.

«Згідно з вимогами Митного кодексу України та актами Всесвітнього поштового союзу громадяни не можуть пересилати в міжнародних поштових та експрес-відправленнях тютюнові вироби», – зазначили у Галицькій митниці.

За цими фактами склали протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучили, справу скерують до суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Галицька митниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...