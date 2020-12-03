Філармонія запрошує на фортепіанний концерт

Львівська філармонія запрошує насолодитися музикою Моцарта, Равеля, Шумана та Скорика для фортепіано в чотири руки у виконанні відомого мистецького подружжя піаністів – Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Програма концерту:
В. А. Моцарт. Соната До мажор
М. Равель. Сюїта «Моя матінка Гуска»
Р. Шуман. «Картини зі Сходу»
М. Скорик. Сюїта «Екстравагантні танці»
Водночас відбуватиметься онлайн-трансляція події на Youtube-каналі Львівської національної філармонії.