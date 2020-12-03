Філармонія запрошує на фортепіанний концерт

Львівська філармонія запрошує насолодитися музикою Моцарта, Равеля, Шумана та Скорика для фортепіано в чотири руки у виконанні відомого мистецького подружжя піаністів – Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Програма концерту:

В. А. Моцарт. Соната До мажор

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М. Равель. Сюїта «Моя матінка Гуска»

Р. Шуман. «Картини зі Сходу»

М. Скорик. Сюїта «Екстравагантні танці»

Водночас відбуватиметься онлайн-трансляція події на Youtube-каналі Львівської національної філармонії.