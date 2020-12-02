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В Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім

Наталя Дуляба

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В Україні заборонили продаж електронних сигарет людям, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами. Відповідний законопроєкт у середу, 2 грудня, ухвалила Верховна Рада, пише УП.

 

«За» законопроєкт №3628 проголосували 309 депутатів. Він передбачає заборону продажу в Україні електронних сигарет особам, що не досягли 18 років.

Заборона почне діяти вже з 1 січня 2021 року.

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Порушникам можуть виписати штраф від 6 800 до 13 600 гривень за продаж електронних сигарет дітям  від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, що з 2006 року в Україні заборонена реклама, просування та спонсорство тютюну, а також  куріння у громадських місцях.

«Проте виробники тютюнових виробів пропонують споживачам нові продукти, зокрема, електронні сигарети, які позиціонують як менш шкідливу альтернативу традиційним сигаретам», – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, тютюнові вироби для електричного нагрівання не є цілком безпечними, адже містять тютюн і викликають залежність.

Оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що при використанні тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах. Також заправки до вейпів та електронних сигарет можуть містити грибки та бактерії.

Інше дослідження показує, що вейпінг провокує вироблення запальних хімічних речовин у дихальних шляхах.

Водночас електронні сигарети можуть призводити до хронічного обструктивного захворювання легень. Також вейпінг може спричинити проблеми із серцем.

За даними ВООЗ, кількість вейперів зросла з 7 мільйонів в 2011 році до 41 мільйона в 2018-му, і, згідно з прогнозами, до 2021 року користувачів електронних сигарет буде 55 мільйонів.

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