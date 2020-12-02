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У Жидачеві під час пожежі загинув безхатько

Наталя Дуляба

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У Жидачеві під час пожежі у закинутій будівлі загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Попередньо відомо, займання виникло у вівторок ввечері, 1 грудня, орієнтовно о 20:15 год. Поблизу місцевого сміттєзвалища на вул. Заводській загорілась закинута дерев’яна будівля.

На місці виявили тіло чоловіка, особу якого ще встановлюють. Йому близько 30-35 років.

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У ДСНС Львівщини додають, що коли рятувальники приїхали, то полум’я вже повністю охопило будівлю. Ліквідувати займання вдалося за лічені хвилини.

Натомість у Нацполіції Львівщини кажуть, що загиблим є 33-річний мешканець Закарпаття. Він із підручних засобів облаштував саморобне шатро. Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ. Наразі триває слідство.

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