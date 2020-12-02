У січні обиратимуть голову Мурованської ОТГ

У неділю, 24 січня, обиратимуть голову Мурованської об’єднаної територіальної громади Львівського району. Таку постанову прийняла Мурованська сільська територіальна виборча комісія, передає пресслужба ЛОДА.

Виборчий процес повторних виборів Мурованського сільського голови стартує з 5 грудня.

Переобраний на місцевих виборах 25 жовтня голова Мурованської ОТГ Зіновій Петрух помер 31 жовтня. Причина передчасної смерті невідома.

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Додамо, що станом на 30 листопада, у Мурованській сільській громаді мешкає 7207 виборців.

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