Помер голова Мурованської ОТГ Зіновій Петрух. Про це інформує офіційний сайт Мурованської об’єднаної територіальної громади, передає кореспондент Львівського порталу.

Причина передчасної смерті не повідомляється.

Петрух Зіновій Володимирович народився 21 грудня 1967 року у селі Муроване Пустомитівського району Львівської області.

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В 1988 році Закінчив Львівський кооперативний технікум за спеціальністю молодший спеціаліст з права «Правознавство».

З 2010 року по 2017 рік був обраний головою Сороки – Львівської сільської ради.

У 2017 року обраний головою Мурованської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Нещодавно 52-річного Зіновія Петруха громада переобрала на новий термін…