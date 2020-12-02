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У Новояворівську чоловік напав на поліцейських

Ольга Денисяка

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У вівторок, 1 грудня, у місті Новояворівськ Львівської області 27-річний чоловік пошкодив авто своєї сусідки та погрожував їй. Коли на місце події приїхали поліцейські, він продовжив поводитись агресивно та вдарив одного з правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

1 грудня о 14:20 год. екіпаж сектору реагування патрульної поліції Яворівського відділу поліції отримав виклик на вулицю Вербицького, де, за словами заявника, мешканець одного з будинків пошкодив автомобіль своєї сусідки та погрожує їй фізичною розправою.

Прибувши на місце події правоохоронці закликали чоловіка припинити правопорушення, проте він поводився агресивно, не реагував на зауваження поліцейських, кидав у них предметами домашнього вжитку, після чого напав на одного з правоохоронців, спричинивши йому тілесні ушкодження.

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Співробітники Яворівського відділу поліції встановили особу зловмисника – ним виявився 27-річний мешканець Новояворівська.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Проводиться досудове розслідування.

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