У Львові відкрилась фотовиставка #LvivOlympicHope

У Музеї Міста відкрилась фотовиставка #LvivOlympicHope. На фотороботах зображені львівські спортсмени, на яких покладають великі надії під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Метою цієї виставки є популяризація спорту та промоція тих фантастичних спортсменів, які прославляють наше місто.

«Сьогодні ми робимо виставку із фотографій цих спортсменів на фоні неймовірної архітектури нашого міста. Фізична культура — це теж культура, тому ми завдяки спорту промоціюємо не лише наші олімпійські надії, а й саме місто», — говорить начальник управління спорту міста Антон Нікулін.

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#LvivOlympicHope — це соціальний проєкт, метою якого є промоція та поєднання спортивної гордості міста та архітектури. Учасниками фотопроєкту є стипендіати ЛМР та кандидати на участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо. Фотограф проєкту — Володимир Якимчук.

У фотовиставку увійшла 21 фотографія спортсменів та короткі інтерв’ю з ними:

Вергелес Віталій — віце-чемпіон світу з веслування на байдарках і каное

Гавелко Юрій — бронзовий призер чемпіонату світу зі стрільби з лука

Горлова Анастасія — чемпіонка Європи з веслування на байдарках і каное

Горуна Станіслав — переможець Всесвітніх та Європейських ігор з карате

Дацко Антон — чемпіон Паралімпійських ігор 2016 з фехтування на візках

Іваницький Георгій — чемпіон світу та Європи зі стрільби з лука

Демчук Андрій — чемпіон Паралімпійських ігор-2016 з фехтування на візках

Кіт Тетяна — бронзова призерка чемпіонату світу з вільної боротьби

Лівач Оксана — чемпіонка Європи з вільної боротьби

Макаревич Сергій — віце-чемпіон світу зі стрільби з лука

Марченко Вероніка — чемпіонка Європи зі стрільби з лука

Мельник Галина — бронзова призерка Європейських Ігор з карате

Морквич Наталія — чемпіонка світу з фехтування на візках

Павлик Роман — паралімпійський чемпіон з легкої атлетики

Пантелєєва Ксенія — бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування

Погранична Христина — срібна призерка юнацьких Олімпійських Ігор з художньої гімнастики

Старікова Олена — чемпіонка Європи та віце-чемпіонка світу з велотреку

Стасюк Данило — бронзовий призер чемпіонату світу U-23 з вільної боротьби

Ткач Юлія — чемпіонка світу з вільної боротьби

Хавалджи Юлія — чемпіонка Європи з вільної боротьби

Черкасова Алла — чемпіонка світу з вільної боротьби

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