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Поліцейським, які побили ветеранів у центрі Львова, «світить» до 4 років тюрми

Ольга Денисяка

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Повідомили про підозри трьом працівникам Нацполіції, які вночі 16 листопада напали у Львові на двох ветеранів АТО і побили їх. Поліцейським загрожує до 4 років неволі. Про це Львівському порталу повідомили в обласній прокуратурі Львівщини.

 

Інцидент стався близько опівночі з 15 на 16 листопада на центральній алеї проспекту Свободи у Львові. Троє працівників поліції напали на двох ветеранів АТО Андрія Мочурада та Віктора Баранника і побили їх.

18 листопада поліції повідомили, що двох поліцейських одразу звільнили, а щодо третього учасника бійки розслідування ще триває. Станом на 2 грудня трьом працівникам Національної поліції повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч.2 ст.296 КК України).

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Зараз вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до 5 років або позбавленням волі на термін до 4 років.

Львівський портал повідомляв, що поліцейські, які вчинили напад це Цімерман Павло Романович, Вовчик Богдан Тарасович, Остапович Андрій Васильович.

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, Андрій Остапович працює у патрульній поліції Чернівецької області. Богдан Вовчик працює у патрульній поліції Ковеля. Павло Ціцерман є курсантом Львівського державного університету внутрішніх справ.

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Фото: Facebook/ Андрій Мочурад

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