На Підзамче ремонтують каналізацію. Водіїв попереджають про можливі затори

У середу-четвер, 2-3 грудня, на вул. Східній, що на Підзамче, ремонтують каналізацію. Водіїв попереджають про можливі ускладнення у русі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Протягом 2-3 грудня ПП «Компанія Рембуд» на вул. Східній, 2 ремонтує каналізаційний випуск у межах колектора.

У зв’язку з проведенням цих робіт львів’ян попереджають про можливе ускладнення руху транспорту вул. Східною, що на Підзамче.

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У мерії просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені ремонтними роботами.

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