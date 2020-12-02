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На Львівщині прогнозують до 9 градусів морозу

Наталя Дуляба

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У четвер, 3 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують мороз, ранковий туман та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 4-9 градусів морозу, вдень стовпчик термометра коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вночі вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень – 9-14 м/с.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

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