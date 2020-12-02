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«Епіцентр» збудує у Сокільниках гігантський логістичний комплекс і створить 2200 робочих місць

Соломія Головіна

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У Сокільниках біля Львова до кінця наступного року планують збудувати «Епіцентр». Площа його приміщень становитиме 24 га. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

 

Як зазначив Максим Козицький, за розмірами він буде у 2,5 рази більший ніж всі ті, що нині діють у Львові. Площа його приміщень становитиме 24 га, фасад будівлі – пів кілометра.

«Сьогодні говорив про це з представниками компанії, зокрема гендиректором Петром Михайлишиним. Свою ініціативу вони називають першим львівським «Амазоном». Адже це буде перший регіональний логістичний комплекс за аналогією американської компанії. «Епіцентр» пропонуватиме навіть більше – онлайн можна буде придбати і великогабаритні товари – меблі, будматеріали. Загалом в асортименті обіцяють 2 мільйони позицій», – зауважив Максим Козицький.

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Компанія планує створити 2 200 робочих місць, щороку сплачувати майже 200 мільйонів гривень податків. Також, за словами Максима Козицького, вони готові інвестувати 2,9 мільярда гривень.

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