Біля управління «Львівської залізниці» виявили тіло

У Львові на вулиці Листопадового чину, навпроти управління «Львівської залізниці», виявили тіло людини, передає кореспондент Львівського порталу.

На місце події прибула карета швидкої та працівники поліції.

Тіло вже накрите у недіючому підземному переході, зі сторони парку Івана Франка.

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Що стало причиною смерті людини – наразі невідомо.

У коментарі Львівському порталу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що тіло 30-35-річного чоловіка скеровано на експертизу.

За попередньою інформацією, чоловіку стало зле на вулиці. Врятувати його не вдалося. Медики констатували смерть.

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