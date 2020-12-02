Біля управління «Львівської залізниці» виявили тіло

У Львові на вулиці Листопадового чину, навпроти управління «Львівської залізниці», виявили тіло людини, передає кореспондент Львівського порталу.
На місце події прибула карета швидкої та працівники поліції.
Тіло вже накрите у недіючому підземному переході, зі сторони парку Івана Франка.
Що стало причиною смерті людини – наразі невідомо.
У коментарі Львівському порталу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що тіло 30-35-річного чоловіка скеровано на експертизу.
За попередньою інформацією, чоловіку стало зле на вулиці. Врятувати його не вдалося. Медики констатували смерть.
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Андрій Котенський