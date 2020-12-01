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Вперше з вересня: ВООЗ зафіксувала зменшення випадків COVID-19 за тиждень

Вероніка Рой

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Всесвітня організація охорони здоров’я протягом минулого тижня зафіксувала зниження загальної кількості нових випадків захворювання на COVID-19 у світі. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає Укрінформ.

 

«Минулого тижня кількість нових виявлених випадків у всьому світі вперше з вересня зменшилася, що пов’язано зі скороченням кількості випадків у Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених протягом останніх тижнів», – сказав очільник ВООЗ.

Водночас він закликав людей напередодні свят бути відповідальними та вживати всіх заходів, щоб не допустити нового спалаху пандемії.

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«Ми знаємо, що зможемо знову безпечно святкувати. Це питання часу. Пандемія закінчиться!» – зазначив Гебреісус.

За даними Worldometer, у світі виявлено 63 272 448 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 469 040 летальних, одужали 43 760 432 людини

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