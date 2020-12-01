У пожежі на Сколівщині загинула людина

У Сколівському районі під час пожежі загинув 41-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Попередньо встановлено, що випадок стався в понеділок ввечері, 30 листопада. Близько 19:00 год. у селі Плав’є Сколівського району виникла пожежа – зайнялась дерев’яна господарська будівля.

На місці пожежі виявили тіло 41-річного чоловіка. До гасіння вогню рятувальників не залучали, втім полум’я таки знищило будинок.

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Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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